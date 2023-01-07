Две молодые девушки погибли в ДТП в Альметьевском районе

Обстоятельства случившегося уточняются. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В субботу, 7 января, на 29 километре дороги "Альметьевск - Муслюмово" столкнулись две легковых машины. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, девушка-водитель "Хёнде", выехав на высокой скорости на встречную полосу, столкнулась с автомобилем "Тойота". В результате удара две пассажирки "Тойоты" 2004 и 2006 годов рождения погибли на месте. Обоих водителей с травмами доставили в больницу. Обстоятельства случившегося уточняются.

Девушка, находившаяся за рулем этой машины выехала на встречную полосу и столкнулась с "Тойотой". Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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