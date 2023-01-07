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НовостиПроисшествия7 января 2023 14:10

В Йошкар-Оле женщина лишилась двух пальцев на пилораме

Обстоятельства получения травмы выясняются
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Женщина официально трудоустроена на пилораме у индивидуального предпринимателя. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

Женщина официально трудоустроена на пилораме у индивидуального предпринимателя. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

В Йошкар-Оле 39-летняя женщина получила серьезную травму на пилораме, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл. По предварительным данным, пострадавшая во время работы на распиловочным станке лишилась двух пальцев. Отмечается, что женщина официально трудоустроена на пилораме у индивидуального предпринимателя.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой будет вынесено процессуальное решение. Обстоятельства получения травмы выясняются.

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