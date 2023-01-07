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НовостиОбщество7 января 2023 11:08

Татарстанцам дали советы, как вернуться в рабочий режим после новогодних праздников

В эти дни не рекомендуется планировать важные дела и совещания
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За несколько дней перед выходом на работу необходимо ежедневно на час-полтора приближать сбитый график сна к привычному.

За несколько дней перед выходом на работу необходимо ежедневно на час-полтора приближать сбитый график сна к привычному.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татарстанцам дали советы, как вернуться в рабочий режим после новогодних праздников. Об этом в интервью Центру медиакоммуникаций КФУ рассказала сомнолог Лилия Шагиахметова.

Так, за несколько дней перед выходом на работу необходимо ежедневно на час-полтора приближать сбитый график сна к привычному: раньше ложиться и просыпаться. Если уснуть все-таки не получается, сомнолог советует выйти на прогулку перед сном или принять мелатонин.

В первый рабочий день не рекомендуется планировать важные дела и совещания - это позволит более комфортно войти в трудовые будни. После пробуждения необходимо широко раскрыть шторы, проветрить комнату, сделать зарядку и выпить кофе. Не стоит также нагружать организм тяжелой едой и алкоголем.

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