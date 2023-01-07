На торжественное богослужение собралось несколько сотен верующих. Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В ночь с 6 на 7 января в соборе Казанской иконы Божией матери прошла Рождественская служба. Божественную литургию провели митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и викарий Киевской епархии Макаровский Гедеон, сообщает пресс-служба республиканской митрополии.

На торжественное богослужение собралось несколько сотен верующих. Митрополит Кирилл поздравил православных с праздником и пожелал, чтобы 2023 год стад годом мира и молитвы. В завершении богослужения пришедшим подарили открытки, а архиерейские хоры исполнили рождественские колядки.

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