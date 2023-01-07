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НовостиЗдоровье7 января 2023 9:26

За сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 58 человек

При этом вылечилось 108 больных
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За минувшие сутки никто не скончался от коронавируса.

За минувшие сутки никто не скончался от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 58 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировали 17 заболевших, а вылечилось 108 человек. Такие цифры в субботу, 7 января, передал федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

В период пандемии коронавирус подтвердился у 193 684 человек, 191 061 из которых излечились, а 2 009 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и также составляет 3,9%.

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