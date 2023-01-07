По словам главы республики, Рождество - это святой праздник, наполненный самыми важными и сокровенными надеждами и стремлениями. Фото: president.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством Христовым. Праздничное обращение было опубликовано на его официальном сайте.

- Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Это святое торжество наполнено самыми важными и сокровенными надеждами и стремлениями – к духовному возрождению, правде, добру и справедливости, - отметил Рустам Минниханов.

В такое непростое время руководитель региона указал на важность сохранения духовных богатств разных национальностей и вероисповеданий, представители которых совместно проживают на территории республики. Рустам Минниханов также пожелал верующим радостного настроения, здоровья и благополучия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram