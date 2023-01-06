Новый год-2023 в Казани: куда сходить и что посмотреть 7 января

Утром 7 января всех желающих ждут на забеге в парке Горького. Фото: Мэрия Казани

Первая неделя 2023 года подходит к концу, но праздничная программа в Казани еще далека от завершения. 7 января для жителей и гостей столицы Татарстана подготовили мероприятия на любой вкус.

Так, в 8.30 для всех желающих будет организован забег в парке имени Горького, а в 14.00 состоится зимний заезд на машинках на радиоуправлении в Горкинско-Ометьевском лесу.

В 16.00 будет организован показ фильмов в парке "Черное озеро". В 17.00 начнется Новогодняя программа у Центра семьи "Казан". В 19.00 состоится выступление хора в парке "Черное озеро".

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