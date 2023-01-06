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НовостиОбщество6 января 2023 13:00

На выходных в Татарстане похолодает до 32 градусов мороза

В некоторых районах республики столбики термометров опустятся до 37 градусов мороза
Рината СТРЕБКОВА
Среднесуточные температуры воздуха окажутся на 9–18 градусов ниже нормы.

Среднесуточные температуры воздуха окажутся на 9–18 градусов ниже нормы.

Фото: Рамиль ГАЛИ

На смену снежной и относительно теплой погоде, которая отмечалась в Татарстане в начале января, придут аномальные холода. Так, в период с 6 по 11 января на территорию республики придут рекордные холода. Среднесуточные температуры воздуха окажутся на 9–18 градусов ниже нормы.

С 7 по 10 января, по данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром температура воздуха опустится до отметки в 25-32 градуса мороза. При прояснениях синоптики обещают похолодание до 37 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее - около 23 градусов со знаком "минус".