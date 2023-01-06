На выходных в Татарстане похолодает до 32 градусов мороза

Среднесуточные температуры воздуха окажутся на 9–18 градусов ниже нормы. Фото: Рамиль ГАЛИ

На смену снежной и относительно теплой погоде, которая отмечалась в Татарстане в начале января, придут аномальные холода. Так, в период с 6 по 11 января на территорию республики придут рекордные холода. Среднесуточные температуры воздуха окажутся на 9–18 градусов ниже нормы.

С 7 по 10 января, по данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром температура воздуха опустится до отметки в 25-32 градуса мороза. При прояснениях синоптики обещают похолодание до 37 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее - около 23 градусов со знаком "минус".