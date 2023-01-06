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НовостиОбщество6 января 2023 12:04

Самолет с 87 пассажирами экстренно приземлился в Казани из-за проблем с шасси

Никто из находившихся на борту не пострадал
Рината СТРЕБКОВА
Самолет вернулся в аэропорт практически сразу после взлета.

Самолет вернулся в аэропорт практически сразу после взлета.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Утром 6 января 2023 года самолет, следовавший из Казани в Екатеринбург экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Как сообщили в татарстанской транспортной прокуратуре, после взлета шасси не убралось и командир воздушного судна принял решение вернуться в столицу Татарстана.

На борту лайнера находились 87 пассажиров. Никто из них в результате инцидента не пострадал. В транспортной прокуратуре проводят проверку по факту инцидента.