Самолет с 87 пассажирами экстренно приземлился в Казани из-за проблем с шасси

Самолет вернулся в аэропорт практически сразу после взлета. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Утром 6 января 2023 года самолет, следовавший из Казани в Екатеринбург экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Как сообщили в татарстанской транспортной прокуратуре, после взлета шасси не убралось и командир воздушного судна принял решение вернуться в столицу Татарстана.

На борту лайнера находились 87 пассажиров. Никто из них в результате инцидента не пострадал. В транспортной прокуратуре проводят проверку по факту инцидента.