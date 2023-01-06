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НовостиПолитика6 января 2023 11:10

Рустам Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана

Закон вступил в силу с 1 января 2023 года
Рината СТРЕБКОВА
Рустам Минниханов до окончания срока полномочий сохранит должность президента Татарстана.

Рустам Минниханов до окончания срока полномочий сохранит должность президента Татарстана.

Фото: Пресс-служба президента РТ

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов утвердил поправки в Конституцию РТ, касающиеся переименования должности президента республики. Теперь высшее должностное лицо РТ будет именоваться «Глава — Раис Республики Татарстан», или сокращенно «Раис Республики Татарстан».

Отметим, что Рустам Минниханов останется президентом Татарстана. Новое наименование руководящей должности начнет носить следующий глава региона. Это произойдет в 2025 году. Сам закон вступил в силу с 1 января 2023 года.