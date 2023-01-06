Из-за морозов в Нижнекамске отменили праздничные мероприятия

Столбики термометров опустятся ниже 20 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнекамске из-за аномальных морозов решили отменить праздничные мероприятия на улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Дело в том, что в город приходят сильные морозы. Столбики термометров опустятся ниже 20 градусов. Находиться на улице в такую погоду может быть опасно.

В результате в парке Нефтехимиков отменены представление, турнир богатырей и святочные гадания, а также мероприятие «Приключения под Рождество» в парке «Велики».