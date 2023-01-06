В Рождественскую ночь пять автобусов и троллейбус в Казани начнут работать в 1.30

У остановки «Центральный стадион» пассажиров будут ожидать троллейбус №2 и автобусы маршрутов №№6, 10а, 15, 23 и 30 Фото: Алина НИЗАМОВА

В Рождественскую ночь, 7 января, после ночной праздничной службы в храмах Казани для жителей столицы Татарстана организуют спецподачу автобусов и троллейбусов.

Так, с 1:30 у остановки «Центральный стадион» пассажиров будут ожидать троллейбус №2 и автобусы маршрутов №№6, 10а, 15, 23 и 30.

Напомним, в праздничные дни до 8 января общественный транспорт столицы РТ работает по графику выходного дня – с 5:30 до 23:30. Метрополитен принимает пассажиров с 6:00 до полуночи.