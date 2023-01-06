В Рождественскую ночь общественный транспорт Нижнекамска будет работать по измененному расписанию

Транспорт будет курсировать по трем направлениям. Фото: пресс-служба администрации НИжнекамского района.

В Нижнекамске праздничные рождественские службы в храмах города и района пройдут в ночь с 6 по 7 января. В связи с этим общественный транспорт города будет ходить по измененному расписанию.

Так, автобус до Покровского храма села Большое Афанасово отправится от автовокзала в 22:30, обратно он выйдет на маршрут в 2.00.

Автобус от автовокзала по городу через остановку «44 микрорайон», рядом с храмом "Рождество Христово" и церковью "Воскресение Христова" будет курсировать от автовокзала до 23:00, обратно с 2:00.

Трамвай по маршруту №2 до поселка Красный Ключ курсирует до 24:00, обратно с 2:00, сообщили в пресс-службе администрации НИжнекамского района.