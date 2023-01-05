В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Марий Эл пострадали четыре человека

Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрестке. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 11:05 в четверг, 5 января, на седьмом километре автодороги «Подъезд к г. Йошкар-Оле», на нерегулируемом перекрестке столкнулись «КАМАЗ» и микроавтобус. По предварительным данным, 57-летний водитель большегруза выезжал со второстепенной дороги, не пропустил второе авто, двигавшееся на главной.

В результате ДТП пострадали четыре человек. Все они - пассажиры микроавтобуса. После осмотра врачи отправили их лечиться по домам, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель большегруза. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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