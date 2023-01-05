Новый год-2023 в Казани: куда сходить и что посмотреть 6 января

В столице Татарстана каждый день проводятся различные мероприятия. Фото: Антон ПИКУС

Новый 2023 года набирает обороты, а в парках и скверах Казани продолжаются праздничные мероприятия. Не станет исключением и пятница, 5 января. В этот день в городе состоятся мастер-класс, экскурсия, концерты и оздоровительная акция. Расскажем обо всем по-порядку.

Так, в 10:00 на озере Комсомольское в поселке Дербышки стартует оздоровительная акция. Там подготовят купель и баню-бочку. Участников мероприятия будут ждать концерт и различные эстафеты.

В 11:00 и 14:00 на катке в парке «Черное озеро» проведут очередные мастер-классы по фигурному катанию для детей. Также в 11:00 в столице Татарстана пройдет экскурсионная прогулка на судне на воздушной подушке по береговой линии будущего парка «Манзара».

День завершится концертом музыкальной группы из Дагестана «Нееет, ты что» и группы из Марий Эл «Манго Буст». Он начнется в 17:30 в Горкинско-Ометьевском лесу.

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