6 января на озере Комсомольское в казанских Дербышках будет работать купель и баня-бочка

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 6 января, на озере Комсомольское в казанском поселке Дербышки проведут оздоровительную акцию. Там подготовят купель и баню бочку. Также у водоема организуют фотозону и различные эстафеты, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Начало мероприятия запланировано на 10:00. Принять в нем участие могут все любители зимнего закаливания.

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