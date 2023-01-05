Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 13:14

6 января на озере Комсомольское в казанских Дербышках будет работать купель и баня-бочка

В 10 часов утра там начнется оздоровительная акция
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Принять участие в мероприятии смогут все желающие.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 6 января, на озере Комсомольское в казанском поселке Дербышки проведут оздоровительную акцию. Там подготовят купель и баню бочку. Также у водоема организуют фотозону и различные эстафеты, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Начало мероприятия запланировано на 10:00. Принять в нем участие могут все любители зимнего закаливания.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram