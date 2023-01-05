В Казани молодой человек погиб от случайного удара ножом в плечо

Трагедия произошла в одном из домов по улице Короленко. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В доме №52А по улице Короленко в Казани обнаружен труп молодого человека с ножевым ранением в плечо. По предварительным данным, к смерти парня может быть причастна его мать. По словам очевидца произошедшего, женщина хотела припугнуть сына, но случайно ударила его ножом, сообщает «Татарстан 24».

По информации издания, на момент преступления в квартире также находились бабушка и младший брат потерпевшего.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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