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НовостиПроисшествия5 января 2023 12:11

В Казани молодой человек погиб от случайного удара ножом в плечо

К смерти парня может быть причастна его мать
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Трагедия произошла в одном из домов по улице Короленко.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Короленко.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В доме №52А по улице Короленко в Казани обнаружен труп молодого человека с ножевым ранением в плечо. По предварительным данным, к смерти парня может быть причастна его мать. По словам очевидца произошедшего, женщина хотела припугнуть сына, но случайно ударила его ножом, сообщает «Татарстан 24».

По информации издания, на момент преступления в квартире также находились бабушка и младший брат потерпевшего.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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