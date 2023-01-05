Камиль Муллин может покинуть «Рубин». На форварда претендует «Акрон»

Новое руководство крайне недовольно игрой 29-летнего футболиста. Фото: rubin-kazan.ru

Как стало известно «Комсомолке», форвард «Рубина» Камиль Муллин близок к тому, чтобы покинуть казанский клуб. Новое руководство крайне недовольно выступлением 29-летнего футболиста, который в первой части сезона не забил ни одного гола, и намерено расстаться с ним.

Стоит отметить, что одним из претендентов на футболиста - тольяттинский «Акрон». Не исключено, что после возможного расторжения контракта с «Рубином», спортсмен перейдет именно в этот клуб на правах свободного агента.

Кроме того, по информации «КП-Казань», Муллин является далеко не единственным футболистом, который покинет «Рубин» в зимнее трансферное окно. После официального объявления тренерского и руководительского состава клуба, команда с большой долей вероятности претерпит большие изменения.

Напомним, на данный момент исполняющим обязанности главного тренера казанцев является Юрий Уткульбаев. После 20 туров «Рубин» с 37 баллами занимает 3-е место в Первой лиге.

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