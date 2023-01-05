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НовостиЗдоровье5 января 2023 10:41

За сутки в Татарстане выявили еще 57 случаев коронавируса

Госпитализация потребовалась 13 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 57 новых случаев COVID-19, госпитализировали 13 зараженных и выписали 84 переболевших вирусом человека. Такие цифры в четверг, 5 января, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 193 569 человек. 190 874 из которых выздоровели, а 2 009 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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