Из-за неосторожного обращения с огнем в Альметьевском районе пострадал сельчанин

ЧП произошло на улице Ахмадуллина в селе Урсалбаш. Фото: МЧС Татарстана

Около 20:08 в среду, 4 января, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Ахмадуллина в селе Урсалбаш Альметьевского района. В одном из частных домов там горели мебель и вещи. Огонь полыхал на кухне и на чердаке - всего на 35 квадратных метрах.

Прибывшие на место пожарные вывели из полыхающего дома двух мужчин в возрасте 52 и 62 лет. Первый получил термический ожог кисти, но от госпитализации отказался.

- Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем, - сообщают в МЧС Татарстана.

Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

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