В результате ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибла женщина и пострадали 9 человек

Авария произошла на автодороге «Чебоксары - Сурское», недалеко от деревни Курмыши. Фото: прокуратура Чувашии

Около 10:15 в четверг, 5 января, на автодороге «Чебоксары - Сурское», недалеко от деревни Курмыши, в Чебоксарском районе столкнулись легковушка Kia Rio и микроавтобус Ford Transit. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем первого авто выехала на встречку, где и произошло ДТП.

- В результате погибла пассажирка легкового автомобиля, еще 9 человек получили травмы. Из числа пассажиров легкового автомобиля госпитализированы 3 детей в возрасте от 3 до 7 лет и две женщины, в том числе водитель. Также медицинская помощь понадобилась 4 пассажирам маршрутного автобуса, - говорят в СУ СКР по Чувашии, где уже организовали доследственную проверку.

На место происшествия выехал зампрокурора Чебоксарского района Илья Гаврилов.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Фото: прокуратура Чувашии

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