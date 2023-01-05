Капремонт блока «А» в инфекционной больнице Набережных Челнов завершится в январе

На днях строителей в медучреждении навестил мэр города Наиль Магдеев. Фото: nabchelny.ru

Стало известно, что капитальный ремонт блока «А» в инфекционной больнице Набережных Челнов должен быть завершен в январе. Он ведется там с апреля 2022 года. На данный момент рабочие заканчивают отделочные работы.

Навещая строителей, мэр города Наиль Магдеев напомнил им, что «каждый может сюда попасть», а потому важно «делать все на совесть».

Отметим, что капремонт больницы начался еще в 2018 году. Лечебный процесс на время обновления учреждения не останавливался.

Ранее градоначальник поручил досрочно приступить к работам в блоке «Г».

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