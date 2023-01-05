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НовостиОбщество5 января 2023 7:25

Экс-зампред Арбитражного суда Татарстана перешел в Верховный суд республики

Речь идет о Юсупе Сахапове, который до этого момент был председателем Азнакаевского горсуда
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующий указ подписал Президент России.

Соответствующий указ подписал Президент России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно указу Президента России Владимира Путина, одним из судей Верховного суда Татарстана стал Юсуп Сахапов. До этого момента он был председателем Азнакаевского горсуда.

Отметим, что с 1991 по 1992 годы Сахапов был консультантом в Советском райсуде Казани, с 1992 по 1996 годы - судьей Советского райсуда Казани, с 1996 по 2013 годы - зампредседателя Арбитражного суда Татарстана, с 2013 по 2014 - судьей в Арбитражном суде Татарстана. С 2014 года он являлся председателем Азнакаевского горсуда.

Сахапов является кандидатом юридических наук, Заслуженным юристом республики.

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