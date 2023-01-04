В Татарстане 5 января ожидается метель и до 23 градусов мороза

Днем температура воздуха поднимется до 4 градусов мороза. Фото: Мэрия Казани

Новый год в Татарстане начался со снежной, но относительно теплой погоды. Теперь же в республику постепенно приходят холода. Так, по данным Гидрометцентра республики, на территории региона 5 января будет облачно с прояснениями. В течение дня возможны снег и метель. Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 12 до 23 градусов мороза. Днем теплее, но не выше 4 градусов со знаком "минус". На дорогах сохранится гололедица.