В Чувашии водитель иномарки сбил пенсионера, который шел посреди дороги

Водитель в темноте не заметил пешехода. Фото: Рината СТРЕБКОВА

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Чувашии. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, авария произошла 3 января в 16:20 на дороге Сура в Шумерлинском районе. В это время в Чувашии было уже темно. Известно, что 71-летний пешеход шел посреди проезжей части. В этот момент на дороге появился автомобиль "Хендай", который сбил пенсионера.

Как рассказал водитель корейской легковушки, он поздно заметил человека на дороге и пытался избежать аварии, но в итоге все же сбил пешехода.

ПРибывшие медики госпитализировали пострадавшего. На момент их приезда к месту ДТП мужчина еще был жив, но умер спустя несколько часов после происшествия.