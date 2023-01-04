Новый год-2023 в Казани: куда сходить и что посмотреть 5 января

Праздничные мероприятия откроются лыжным спринтом. Фото: Мэрия Казани

Новогодние праздники в самом разгаре. В Казани ежедневно проходят занимательные мероприятия для жителей и гостей столицы Татарстана. "Комсомолка" рассказывает, куда можно сходить 5 января.

В 10.00 состоится заезд на лыжах и снегоходах для детей с особенностями здоровья "Наперегонки со счастьем" в Горкинско-Ометьевском лесу. Спустя два часа там же покажут кукольный спектакль.

В 15.00 в парке "Калейдоскоп" покажут спектакль для детей "Кощей против Нового года. В 17.00 развернется праздничная новогодняя программа у Центра семьи "Казан". В 18.00 состоится вечеринка на катке в парке "Черное озеро".