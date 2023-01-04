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НовостиПроисшествия4 января 2023 12:38

Один человек погиб и двое пострадали в жестком столкновении двух иномарок в Татарстане

ДТП произошло в Азнакаевском районе республики
Рината СТРЕБКОВА
Кадр с места ДТП. ФОто: пресс-служба ГИБДД РТ.

Кадр с места ДТП. ФОто: пресс-служба ГИБДД РТ.

Серьезная авария произошла 4 января 2023 года в Азнакаевском районе Татарстана. Там столкнулись две иномарки Volkswagen и Ford. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РТ.

По предварительным данным, водитель немецкой легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой американского производства. В результате ДТП погибла пассажирка "Форда". К моменту приезда медиков она была еще жива, но скончалась в машине скорой помощи.

Кроме того, в аварии пострадали еще два человека - пассажиры Volkswagen. Их госпитализировали в больницу.