Один человек погиб и двое пострадали в жестком столкновении двух иномарок в Татарстане

Кадр с места ДТП. ФОто: пресс-служба ГИБДД РТ.

Серьезная авария произошла 4 января 2023 года в Азнакаевском районе Татарстана. Там столкнулись две иномарки Volkswagen и Ford. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РТ.

По предварительным данным, водитель немецкой легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой американского производства. В результате ДТП погибла пассажирка "Форда". К моменту приезда медиков она была еще жива, но скончалась в машине скорой помощи.

Кроме того, в аварии пострадали еще два человека - пассажиры Volkswagen. Их госпитализировали в больницу.