Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, освобождающий мобилизованных от штрафов за неуплату ЖКУ

Указ Минниханов подписал еще 31 декабря. Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, освобождающий мобилизованных жителей республики и членов их семей от штрафов за несвоевременную оплату коммунальных платежей. Текст документа опубликован на официальном сайте главы региона.

Отмечается, что указ распространяется только на жилые помещения, которые расположены на территории Татарстана. К членам семей мобилизованных относятся проживающие совместно с ними супруги, а также дети и родители.

Для того, чтобы быть освобожденным от штрафов мобилизованным или членам их семей необходимо написать заявление в те организации, которые начисляют плату за ЖКУ. Заявление рассматривается в течение трех дней с момента его подачи.

Указ Рустам Минниханов подписал 31 декабря. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.