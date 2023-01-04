За первые три дня 2024 года с улиц Набережных Челнов вывезли более 5,5 тысяч кубометров снега

Всего за зиму из автограда вывезли 187,8 тысячи кубометров снега. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Нынешняя зима в Татарстане выдалась снежной. Вот и в первые дни 2023 года осадки были. Работа по уборке снега ведется регулярная. Так, с улиц Набережных Челнов в период с 1 по 3 января вывезли более 5,6 тысяч кубометров снега. Для этого потребовалось выполнить 423 рейса.

Как рассказали в пресс-службе мэрии татарстанского автограда, снег очищается с городских проспектов, общественных пространств. Что касается дворов, то за уборку там отвечают управляющие компании.

Отметим, что всего за зиму из автограда вывезли 187,8 тысячи кубометров снега.