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НовостиОбщество4 января 2023 10:28

За первые три дня 2024 года с улиц Набережных Челнов вывезли более 5,5 тысяч кубометров снега

На это потребовалось 423 рейса
Рината СТРЕБКОВА
Всего за зиму из автограда вывезли 187,8 тысячи кубометров снега.

Всего за зиму из автограда вывезли 187,8 тысячи кубометров снега.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Нынешняя зима в Татарстане выдалась снежной. Вот и в первые дни 2023 года осадки были. Работа по уборке снега ведется регулярная. Так, с улиц Набережных Челнов в период с 1 по 3 января вывезли более 5,6 тысяч кубометров снега. Для этого потребовалось выполнить 423 рейса.

Как рассказали в пресс-службе мэрии татарстанского автограда, снег очищается с городских проспектов, общественных пространств. Что касается дворов, то за уборку там отвечают управляющие компании.

Отметим, что всего за зиму из автограда вывезли 187,8 тысячи кубометров снега.