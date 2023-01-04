Прокуратура начала проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Татарстане

Кадр с места происшествия. Фото: пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту смертельного ДТП в Бугульминском районе республики. Тогда в результате аварии погибли три человека.

Напомним, что ДТП произошло 2 января на 298 километре автодороги Казань-Оренбург. Там столкнулись "Хонда" и "Опель". В результате ДТП 29-летний водитель и пассажир японской иномарки погибли на месте происшествия. Еще двух пассажиров "Хонды", 53-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, а также водителя "Опеля" госпитализировали. Пассажирка японской легковушки скончалась в больнице.