В Казани водитель силой вытащил другого автомобилиста из машины, жестоко избил и бросил на дороге

Силы в драке оказались не равны. Фото: СОЦСЕТИ

В Казани между водителями завязался конфликт после ДТП. ЧП произошло на улице Чистопольской. ВИдео инцидента попало на видео, которое разместили в социальных сетях.

Сообщается, что один из водителей подошел к машине оппонента, силой вытащил из салона авто второго шофера, повалил на асфальт и начал избивать. После он ушел в сторону, оставив оппонента лежать на дороге.

Официальные подробности происшествия пока не сообщаются. В соцсетях люди обсуждают, что за подобный инцидент агрессивный татарстанец может получить уголовный срок.