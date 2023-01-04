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НовостиОбщество4 января 2023 7:25

На Рождество общественный транспорт Набережных Челнов начнет работать раньше обычного

Отвозить людей к храмам будут с 2.30
Рината СТРЕБКОВА
Автобусы будут курсировать по трем маршрутам. Фото: мэрия Набережных Челнов.

Автобусы будут курсировать по трем маршрутам. Фото: мэрия Набережных Челнов.

Стало известно, как будет работать общественный транспорт Набережных Челнов На Рождество. 7 января автобусы в татарстанском автограде будут курсировать с 2:30. Об этом сообщили в мэрии города.

Автобусы будут отвозить пассажиров к Свято-Вознесенскому собору (маршрут: по проспекту Чулман до остановки «Автостанция»), к храму Рождества Христова (маршрут: с выездом с Автозаводского проспекта на проспект Мира до остановки «Автостанция»), а также к Крестовоздвиженской церкви (маршрут: по улице 40-лет Победы - проспект Автозаводский- проспект Московский- остановка «Автостанция»).