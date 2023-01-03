Новый год-2023 в Казани: куда сходить и что посмотреть 4 января

В Казани для жителей и гостей города подготовили новогоднюю программу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани для жителей и гостей города подготовили новогоднюю программу. Так, в среду, 4 января, в столице Татарстана состоятся мастер-классы, зимний волейбол, детский спектакль и стендап. Рассказываем обо всем по-порядку.

Днем в 11:00 маленьких казанцев ждет мастер-класс по фигурному катанию в парке "Черное озеро". В это же время, но у экстрим-парка "Урам" состоится зимний волейбол.

На 12:00 запланирована новогодняя программа "Дед Мороз и Снегурочка". Ее проведут на бульваре "Белые цветы".

В15:00 для детей организуют спектакль "Кощей против Нового года" в парке "Континент", а спектакль "Времена года" можно будет посмотреть в 17:00 в парке имени Тинчурина.

Вечером в 17:00 в парке "Черное озеро" можно будет посетить мастер-класс по фигурному катанию для детей. А в 18:00 пройдет стендап в Горкинско-Ометьевском лесу.

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