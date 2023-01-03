Молодежь Татарстана в 2022 году получила 338 миллионов рублей на реализацию своих проектов

Поддержка молодежи реализуется в рамках программы "Татарстан - территория возможностей". Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодежи Татарстана в 2022 году выделили 338 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Об этом сообщил глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

По его словам, эти средства данная часть населения получила в качестве субсидий, грантов и от ведомств, а также они были направлены на улучшение и укрепление инфраструктуры молодежных объектов в регионе.

Отметим, в 2023 году республика вновь получит субсидию на совершенствование волонтерства. Для получения поддержки молодежь должна обратиться в ведомство. Это реализуется в рамках программы "Татарстан - территория возможностей".

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