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НовостиОбщество3 января 2023 12:35

В Набережные Челны из Волгодонска привезут главный купол соборной мечети "Джамиг"

Его доставят в ближайшие дни
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В феврале-марте приступят к монтажу купола. Фото: fondjamig.ru

В феврале-марте приступят к монтажу купола. Фото: fondjamig.ru

В Набережные Челны из Волгодонска привезут главный купол соборной мечети "Джамиг". Его доставят в ближайшие дни, для чего понадобиться совершить свыше 20 рейсов на фурах, сообщает фонд финансовой поддержки строительства комплекса "Соборная мечеть".

Купол диаметром 19 метров изготовили в Волгодонске. В феврале-марте приступят к его монтажу.

Кроме того, в январе планируют начать работы на двух малых минаретах мечети. В данное время они подняты до отметки 27 метров. После этого установят покрытие минаретов с полумесяцем.

Отметим, из пяти куполов мечети "Джамиг" смонтировали четыре. Из них на двух работы завершены, на двух других осталось выполнить облицовку. Также было принято решение по наружной отделке объекта. Она будет выполнена из белого мрамора.

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