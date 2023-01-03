В Татарстане спасли замерзающих в машине людей на трассе М-7

На место происшествие выехали спасатели. Фото: Александр ГЛУЗ

В службу "112" в 11:40 в понедельник, 2 января, поступил звонок о происшествии на 946 километре трассы М-7 "Волга" в Мамадышском районе - в кювет с дороги слетел автомобиль. В салоне "Лады Весты" находились двое детей 17 и семи лет. Они сaмостоятельно вылезти не могли.

На место происшествие выехали спасатели. Они во избежания возгорания отключили аккумулятор, эвакуировали машину из кювета. А водителя и пассажиров довезли до ближайшего кафе "Рахат", сообщает МЧС Татарстана.

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