В Казани и Набережных Челнах с 10 января подорожает проезд в общественном транспорте

В Набережных стоимость проезда за безналичный и наличный расчет составит 30 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани и Набережных Челнах с 10 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение согласовал комитет по тарифам Татарстана.

Так, в Казани при оплате наличными стоимость проезда составит 36 рублей, картой - 35 рублей. А при покупке билетом длительного пользования одна поездка обойдется в 35 рублей, 100 поездок - 25 рублей.

В Набережных стоимость проезда за безналичный и наличный расчет составит 30 рублей. А при оплате билетом длительного пользования на 100 поездок, то можно будет платить 23 рубля.

Отметим, повышение тарифа перевозчики объяснили подорожанием дизельного топлива, запчастей, технического обслуживания, а также увеличением зарплат сотрудников.

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