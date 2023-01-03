В Татарстане в 2023 году отремонтируют 36 школ и 9 детсадов

На капремонт школ, детсадов, пищеблоков, ресурсных центров и общежитий выделят 3,9 миллиарда рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 36 школ, девять детских садов, девять ресурсных центров, четыре общежития, а также 143 пищеблока. Это будет реализовано по четырем программам на общую сумму 3.9 миллиарда рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По его словам, 2,2 миллиарда рублей направят на ремонт семи молодежных центров, четырех подростковых клубов, десяти центров психолого-педагогической помощи, а также строительство и ремонт 14 лагерей. Еще 115 миллионов выделят на ремонт 19 подведомственных Минсельхозу Татарстана учреждений в 17 районах и строительство сельских магазинов.

Кроме того, в программы в сфере спорта финансирование составит 1,3 миллиарда, культуры - 617 миллионов рублей, строительства жилья - 2,9 миллиона рублей. А по республиканской программе "Наш двор" направят 9 миллиардов рублей.

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