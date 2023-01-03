В Татарстане 3 января ожидаются сильный ветер и метель

Днем температура воздуха в регионе составит от 0 до -5 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане во вторник, 3 января, ожидаются сильный ветер и метель. По прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег, на дорогах образуется сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в регионе составит от 0 до -5 градусов, а в Казани ожидается от -1 до -3 градусов. Также прогнозируют юго-западный, западный умеренный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

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