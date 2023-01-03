Жителя Высокой Горы обвиняют в жестком убийстве ребенка 1 января

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнего жителя Высокой Горы обвиняют в убийстве ребенка. По версии следствия, 1 января на почве личных неприязненных отношений мужчина задушил семилетнего сына металлическим тросом. В результате мальчик скончался на месте.

Стало известно, что 34-летний мужчина состоит на учете у врача-психиатра. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Татарстану.

По данному уголовному делу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по республике Валерию Липскому представить доклад о первоначальных результатах расследования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram