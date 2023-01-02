Новый год-2023 в Казани: куда сходить и что посмотреть 3 января

В казанских парках и скверах продолжаются новогодние программы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В казанских парках и скверах продолжаются новогодние программы. Так, во вторник, 3 января, в городе состоятся лепка снежков, цирковое представление, вечеринка на катке, концерт, а также детский карнавал и спектакль. Рассказываем обо всем по-порядку.

Днем в 13:00 гостей и жителей столицы Татарстана ждет зимняя прогулка в парке у ДК имени Саид-Галиева. Там же желающие смогут принять участие в лепке снежков.

В 16:00 в сквере 100-летия строительной отрасли Татарстана для юных казанцев организуют детский карнавал. В это же время, но в парке имени Горькового пройдет цирковое представление.

На 17:00 запланирован детский спектакль "Времена года" в парке "Крылья Советов, а у центра семьи "Казан" начнется новогодняя программа.

В 18:00 на катке в парке "Черное озеро" состоится вечеринка, а для любителей татарской альтернативной музыки в парке у ЖК "Салават Купере" организуют концерт.

На 19:00 в парке Урицкого состоится еще одно цирковое представление. Так, у каждого человека появится возможность посетить любое мероприятие, которое ему придет по душе.

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