В результате ДТП на трассе Татарстана погибли два человека

По предварительным данным, одна из иномарок выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В понедельник, 2 января, на 298 километре автодороги "Казань-Оренбург" в Бугульминском районе столкнулись автомобили Opel и Honda. По предварительным данным, водитель второй иномарки на скорости выехал на встречку.

Ударил был такой силы, что водитель и один пассажир Honda скончались на месте ДТП. С травмами различной степени были госпитализированы двухгодовалый ребенок, 53-летняя женщина и водитель Opel.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

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