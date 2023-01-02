В Татарстане за год стоимость "борщевого набора" снизилась на 35%

В начале 2022 года покупка "борщевого набора" стоило 206,4 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане к концу декабря стоимость "борщевого набора" снизилась на 35%. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, набор из одного килограмма картофеля, свежей белокочанной капусты, моркови, репчатого лука и столовой свеклы обойдется почти в 134 рубля. В начале 2022 года покупка этих продуктов стоило 206,4 рубля.

Так, за год цена килограмма картофеля стала дешевле с 44,2 до 27, 8 рубля, капусты - с 52,5 до 18,8 рубля, свеклы - с 44 рублей до 29,1 рубля, моркови - с 36,6 до 28,2 рубля. Однако из "борщевого набора" подорожал лук. Его цена выросла с 29,3 до 30,3 руля за килограмм.

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