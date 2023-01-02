В Казани восстановили движение трамваев №№3, 5 и 5а

Скопление воды на трамвайных путях произошло на участке от остановки "Татмебельбыт" до остановки "Площадь Вахитова". Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани восстановили движение трамваев по маршрутам №№3, 5 и 5а. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП "Метроэлектротранса".

Напомним, днем в понедельник, 2 декабря, на участке от остановки "Татмебельбыт" до остановки "Площадь Вахитова" в Казани произошло скопление талой воды. В связи с этим временно было остановлено движение трамваев маршрутов №№3, 5 и 5а.

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