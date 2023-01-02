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НовостиОбщество2 января 2023 12:21

В Казани восстановили движение трамваев №№3, 5 и 5а

Ограничение было связано со скоплением талой воды на трамвайных путях
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Скопление воды на трамвайных путях произошло на участке от остановки "Татмебельбыт" до остановки "Площадь Вахитова".

Скопление воды на трамвайных путях произошло на участке от остановки "Татмебельбыт" до остановки "Площадь Вахитова".

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани восстановили движение трамваев по маршрутам №№3, 5 и 5а. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП "Метроэлектротранса".

Напомним, днем в понедельник, 2 декабря, на участке от остановки "Татмебельбыт" до остановки "Площадь Вахитова" в Казани произошло скопление талой воды. В связи с этим временно было остановлено движение трамваев маршрутов №№3, 5 и 5а.

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