В новогоднюю ночь казанским метрополитеном воспользовались 55,9 тысячи пассажиров

С начала 2022 года казанский метрополитен перевез более 30,5 миллиона пассажиров. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января казанский метрополитен перевез 55,9 тысячи пассажиров. Это почти на 43% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба МУП "Метроэлектротранс".

Так, в 2021 году в новогоднюю ночь казанским метро воспользовались 39,1 тысячи пассажиров. Это данные говорят о необходимости продления работы метрополитена в этот день.

Отметим, за 2022 год казанский метрополитен перевез 30,5 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем в 2021 году.

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