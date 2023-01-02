В Казани временно ограничено движение трамваев №№3 и 5

В Казани движение трамвая по маршруту №5а было восстановлено. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На участке от остановки "Татмебельбыт" до остановки "Площадь Вахитова" в Казани произошло скопление талой воды. В связи с этим временно остановлено движение трамваев маршрутов №№3 и 5. Они курсируют от ЖД вокзала до улицы Глазунова.

- На месте трудятся аварийные бригады, которыми проводятся работы по отводу и откачке воды, - говорят в МУП "Метроэлектротранс".

Отметим, движение трамвая по маршруту №5а было восстановлено. В скором времени планируют запустить трамваи маршрутов №3 и 5.

Напомним, в 2023 году МУП "Метроэлектротранс" Казани собирается приобрести 25 новых троллейбусов и восстановить три трамвая. Однако ранее сообщалось, что у них нет на это денег.

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