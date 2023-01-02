В Татарстане 2 января ожидается сильный ветер и до +3 градусов

В Казани температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в понедельник, 2 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и в некоторых районах дождь, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, днем в регионе столбик термометров покажет от -1 до +3 градусов, а в Казани температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Также синоптики предупредили о том, что порывы ветра могут достигнуть до 20 метров в секунду, а на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

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