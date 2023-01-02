В Татарстане за год более 205 тысяч детей отдохнули в лагерях

Татарстан занимает первое место по количеству палаточных лагерей среди регионов России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане за 2022 год более 205 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на главу Минмолодежи республики Тимура Сулейманова.

По словам Сулейманова, среди них оказались и дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Так, отдых был организован в 1,5 тысячи учреждениях. Это стационарные лагеря, пришкольные с дневным пребывание, санитарно-курортные, палаточные, а также лагеря труда и отдыха.

Отметим, Татарстан занимает первое место по количеству палаточных лагерей среди регионов России. Их в республике насчитывается 49.

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