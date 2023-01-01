Новый год-2023 в Казани: куда сходить и что посмотреть 2 января

Гуляния в городе будут проходить вплоть до Старого Нового года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодняя ночь прошла, но праздничные мероприятия в Казани продолжаются. Так, например, в понедельник, 2 января, в городе состоятся мастер-классы, спектакли, квесты и цирковые шоу. Рассказываем обо всем по-порядку.

Утром в 11:00 маленьких казанцев будут ждать на катке в парке «Черное озеро», где пройдет бесплатный урок по фигурному катанию для детей. В это же время, но в парке имени Урицкого, состоятся состязания по лепке и бросанию снежков.

На 14:00 в Горкинско-Ометьевском лесу запланирован мастер-класс по созданию реквизитов для карнавала. А на 15:00 в парке «Сосновая роща» - детский спектакль «Времена года».

В 16:00 в парке по улице Мира пройдет бесплатное цирковое представление, а в 17:00 у Центра семьи «Казан» начнется новогоднее шоу.

В Музей истории государственности татарского народа и Татарстана 2 января будут проводить квест «Семейные предания Алабрыса – Кота Казанского», а в Музей естественной истории республики - мастер-класс по созданию новогодних игрушек и открыток.

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