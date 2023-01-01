В 2023 году на развитие дорог в Татарстане в рамках нацпроекта потратят 11,2 миллиарда рублей

В минувшем году в регионе восстановили более 170 километров дорог за 10,7 миллиарда рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году на развитие дорог в Татарстане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направят 11,2 миллиарда рублей. Большая часть из них - 5,8 миллиарда - будет выделена на ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций.

Оставшиеся 1,4 миллиарда рублей пойдут на развитие инфраструктуры Казани, 3,8 миллиарда рублей - на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений, а 224,3 миллиона - на внедрение интеллектуальных транспортных систем, сообщают в Минтранспорта республики.

В ведомстве отмечают, что в минувшем 2022 году в регионе восстановили более 170 километров автомобильных дорог, потратив на это 10,7 миллиарда рублей. Обновили более 100 километров дорог реального значения, капитально отремонтировали 33,8 километра дорог в Казани, 23,6 километра дорог - в Набережных Челнах и 4,6 километра дорог - в Нижнекамске.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram